الثلاثاء 22-03-2022
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الثلاثاء، 22-03-2022 03:09 م

وسط تصاعد عمليات القرصنة.. تطوير جهاز يجري اتصالات دون شبكة أو إنترنت

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الوكيل الاخباري- طوّر فريق مختص بالهندسة الإلكترونية في شركة Roper الأمريكية، جهاز اتصالات جديدًا بحجم كفة اليد، يمكنه إرسال رسائل نصية ومشاركة تطبيق تحديد المواقع العالمي GPS والخرائط، بأمان، مع تشفير شامل دون الاتصال مع خدمة خلوية أو شبكة واي فاي أو أقمار صناعية.

وبحسب موقع Benzinga للأخبار الاقتصادية، صمم الباحثون في الشركة الأمريكية مشروع الجهاز الجديد، والذي أطلقوا عليه اسم PATCH، باستخدام تقنية للاتصال المشفر خارج الشبكة، إذ يستخدم معيار تشفير البيانات AES 256-بت من النوع 1، ويعتبر هذا المعيار لا مثيلَ له في العصر الحالي من حيث درجة الأمان الذي يوفره خلال إجراء الاتصالات.

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