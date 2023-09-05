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الثلاثاء، 05-09-2023 09:02 م

وسط مخاوف من الإصدار الجديد!.. 4 طرق لتسريع هاتف آيفون القديم!

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الوكيل الاخباري- يستعد مستخدمو هواتف "آيفون" القديمة إلى مواجهة مشكلة تدهور عمل البطارية، مع اقتراب إطلاق "آيفون 15".

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وفي السابق، واجهت آبل غرامات وتسوية بقيمة 115 مليون دولار بسبب جدل حول "عمل البطارية"، وإبطاء الهواتف القديمة عمدا، على الرغم من أن الشركة قالت إن ذلك كان من أجل الحفاظ على بطارياتها.

ولطالما اعتقد مستخدمو هواتف "آيفون"، أن تحديثات نظام التشغيل iOS مع إطلاق هاتف جديد، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الأجهزة القديمة. إلا أن هناك خطوات ينبغي اتخاذها، حسبما قال أحد خبراء تجديد الهواتف لموقع "ديلي ميل".

- إيقاف التطبيقات التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك

تميل تطبيقات هاتف "آيفون" إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدة المعالجة المركزية أثناء استمرار عملها في الخلفية، وغالبا دون علم المستخدم.

- تحقق من صحة البطارية

قال شارون إن بطء جهاز "آيفون" قد يكون بسبب مشكلة في البطارية.

وإذا كنت تستخدم "آيفون 6" أو إصدارا أحدث (مع إصدار حديث من iOS)، فانتقل إلى الإعدادات > البطارية > حالة البطارية لعرض السعة القصوى للبطارية. (ينبغي أن تكون بين 0 و100٪).

وأوضح شارون أن بطارية "آبل" النموذجية يجب أن تحافظ على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية. ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على الاحتفاظ بالشحن.

- تحقق من ذروة الأداء

كشف شارون أنه "ضمن قسم "صحة البطارية"، من المفيد أيضا إلقاء نظرة على "ذروة الأداء".

يقدم هذا المقياس الخاص معلومات قيمة حول أداء البطارية، لكشف مدى صحة عملها.

إذا لاحظت أي خلل في بطاريتك، فقد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها.

- سعة التخزين

قال شارون إن بطء أداء "آيفون" يمكن أن ينبع من سعة التخزين المحدودة، ما يؤدي إلى التأثير على أداء وحدة المعالجة المركزية وإبطاء هاتفك.

 




 

 


 

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