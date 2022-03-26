وفاة مخترع GIF متأثراً بكورونا

الوكيل الاخباري- توفي مبتكر الصور المتحركة "Gif" ستيفن ويلهايت عن عمر يناهز 74 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكانت زوجته كاثلين، ذكرت لموقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن زوجها توفي الأسبوع الماضي، وكان محاطا بعائلته قائلة "رغم كل إنجازاته، ظل متواضعا للغاية وكريما ورجلا طيبا".

اضافة اعلان

وأضافت أن ويلهايت "اخترع GIF بمفرده، كان يعمل في المنزل ولم يقدم شيئا لعمله إلا إن كان موقنا أنه بأفضل أحواله.. كان يفكر بكل شيء برأسه ويذهب للمدينة كي يجرب برمجتها على الكمبيوتر".



وتحولت هذه الصور المتحركة إلى طريقة أساسية في التواصل، بل إن البعض يعمد إلى إنشاء محادثات مطولة مقتصرين فقط على استخدام تلك الصور.



ورغم أن الـ "GIFs" تشبه إلى حد كبير مقاطع الفيديو المتحركة "ميمز" (memes) إلا أن الفكرة وراء ابتكارها لم تكن لهذا السبب.

العربية