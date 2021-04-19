الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو سويلم والشوابكة والمراعية

بيان صادر عن وزارة المالية

شركات الاتصالات الاردنية تبدأ بإيقاف خدماتها على هذه الهواتف

حقيقة تغيير نظام توزيع المياه لمرة كل أسبوعين بالأردن

اعلان من وزارة التعليم العالي بشأن المنح والقروض لطلبة الجامعات

مطالبة برفع الحظر عن صلاة التراويح بالمساجد

نقابة الاطباء تنعى الدكتور نايف الغيشان

الصحة: ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة يفقدها فاعليتها

الإثنين، 19-04-2021 03:08 م

وفاة مطور برنامج 'فوتوشوب'

684


الوكيل الاخباري - توفي تشارلز جيشك، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات "أدوبي"، والذي ساعد في تطوير صيغة المستندات المحمولة "PDF" وبرنامج الصور الشهير "فوتوشوب"، يوم الجمعة، في ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 81 عاما.

اضافة اعلان

أنشأ جيشك شركة "أدوبي" في عام 1982، مما سمح بنشر صيغة "بي دي إف" في كل مكان حول العالم، إلى جانب غيرها بين العديد من الابتكارات السمعية والبصرية الأخرى.

 

قال الرئيس التنفيذي للشركة شانتانو ناراين، إن جيشك، المعروف على نطاق واسع باسم "تشاك"، "أشعل ثورة النشر المكتبي"، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".


وكتب ناراين في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة: "هذه خسارة فادحة لمجتمع أدوبي بأكمله وصناعة التكنولوجيا، التي كان لعب لها دور الدليل والبطل لعقود".


وأضاف: كمؤسسين مشاركين لشركة أدوبي، قام تشاك وجون وارنوك، بتطوير برامج رائدة أحدثت ثورة في كيفية إنشاء الأشخاص (المحتوى) والتواصل.


ونسب لهما الفضل في تطوير برامج أحدثت تحول ضخم، بما في ذلك "بي دي إف" و"أكروبات" و"إليستراتور" و"برميير برو" و"فوتوشوب". في عام 2009، منح الرئيس باراك أوباما الثنائي، الميدالية الوطنية للتكنولوجيا.

 

في عام 1992، اختطف تشاك في حادثة تصدرت عناوين الصحف الوطنية، واحتجز تحت تهديد السلاح في مكتبه واقتيد إلى هوليستر في ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أيام.


أفرج عن تشاك بعد العثور على مشتبه به وبحوزته 650 ألف دولار، حصل عليهم كفدية، واصطحب الشرطة إلى المكان الذي كان رائد الأعمال محتجزا فيه، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1644064311607502695

الأكبر في تاريخ وسائل التواصل.. الأزمات التقنية تلاحق تويتر

9998759a460620cd1ea2e30e722659b1

تحذير من نقص عالمي محتمل في محركات الأقراص الصلبة

161148

شاهد .. إطلاق أول مروحية على المريخ

6079a21583f83-780x470

غوغل تبتكر اختصارا جديدا يسهل البحث في الإنترنت

20658601771618648162

حل سحري للقضاء على بطء الإنترنت في المنزل

1045793916_0_225_2826_1753_1000x541_80_0_0_e839b4ed5bcf17f898c76b152ecca7be

متصفح 'كروم 90' يضيف ميزة مهمة للطلبة وزملاء العمل

أخبار متعلقة
dfb9c03e6aea37bf851a0bde9541bf3a

لعبة ببجي تتجاوز المليار تحميل منذ 2018