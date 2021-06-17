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الخميس، 17-06-2021 12:08 م

ويندوز ١١ مجاني لهذه الفئة

ويندوز 11 2021


الوكيل الإخباري - لا ينبغي على أي حال أن تكون هذه الأخبار مفاجأة وذلك بالنظر إلى أن Windows 11 هو شكل ومظهر جديدان لنظام التشغيل Windows 10.

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وظهرت معلومات عن التحديث المرئي الشامل المسمى Sun Valley منذ بعض الوقت، وكان من المتوقع في البداية أن يكون جزء من Windows 10.

 

ويبدو أن ويندوز 11 مجرد اسم جديد للتحديث القادم، ويمكنك أن ترى أن رقم الإصدار الخاص بإصدار ويندوز 11 الذي تم تسريبه ليس بعيدًا عن الإصدارات التي كان مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر يختبرونها لنظام التشغيل Windows 10 حتى الآن.


وعلى الأرجح، لن تبدو الترقية إلى Windows 11 مختلفة تمامًا عن تحديث الميزات لمستخدمي Windows 10. ويجب أن يحصل كل شخص يستخدم ويندوز على ترقية مجانية إلى Windows 11.


ويعتبر هذا الأمر طبيعي، وذلك بالنظر إلى أن مايكروسوفت كانت تتحدث بإستمرار عن عدد الأجهزة التي تعمل الآن بنظام Windows 10.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، في الشهر الماضي أن نظام التشغيل يعمل الآن على 1.3 مليار جهاز، وتبعًا لذلك لن يكون من المنطقي أن تقوم مايكروسوفت بتقسيم قاعدة المستخدمين الخاصة بها مرة أخرى.


ولا يزال بإمكانك الترقية من Windows 7 و Windows 8.1 إلى Windows 10 مجانًا الآن إذا كنت تريد ذلك.


وبينما قالت مايكروسوفت في البداية إن مسار الترقية المجاني يستمر لمدة عام واحد فقط، فإن بإمكانك دائمًا القيام بذلك منذ إصدار Windows 10.


وتحتاج إلى استخدام أداة إنشاء الوسائط المتوفرة عبر موقع الشركة الإلكتروني بدلاً من استخدام Windows Update.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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