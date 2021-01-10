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الأحد، 10-01-2021 11:37 ص

ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة

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الوكيل الإخباري _ تواصل شركة مايكروسوفت في إجراء تغيير على شريط مهام ويندوز 10 قريباً، حيث سيتيح للمستخدم الاطلاع على نشرة الأنباء وأخبار الأسهم ومعلومات عن حالة الطقس من شريط المهام مباشرة.

حيث سيتمكن المستخدمين من النظر بسرعة على حالة الطقس دون الحاجة إلى فتح قائمة البداية في قائمة مصغرة للمحتوى، كما يمكن إضفاء الطابع الشخصي عليها دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خارجي لهذه الغاية أو البحث عن تلك المعلومات عبر الإنترنت.

وتستخدم شركة ميكروسوفت شبكة الأخبار الخاصة بها لتظهر الأخبار والمحتوى من أكثر من 4500 مصدر، فيما تعمل الشركة منذ أشهر على تنسيق هذا الأمر من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي بدورها تسهل على المستخدم معرفة الأخبار ذات الصلة عندما يتم تجاهل القصص أو الإعجاب بها في القائمة.

كما يمكن للمستخدمين تعطيل خاصية شريط المهام الجديدة.

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واشارت شركة ميكروسوفت الى إنها ستكون عبارة عن تجربة دون إعلانات، ومن المحتمل أن تكون أكثر فائدة من شريط الأشخاص People Bar الذي بنته الشركة في ويندوز 10 قبل بضع سنوات.

 

المصدر : اليوم السابع  



 




 

 


 

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