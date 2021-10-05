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الثلاثاء، 05-10-2021 01:00 م

ويندوز 11 من مايكروسوفت أصبح متاحًا للتنزيل

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 11 في جميع أنحاء العالم كتحديث مجاني لمستخدمي ويندوز 10. وصرح بانوس باناي، كبير مسؤولي منتجات ويندوز، أن أحدث إصدار تم تصميمه ليكون نظيفًا وجديدًا وأبسط للمستخدم.

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ووعد باناي بأن نظام التشغيل الجديد لن يكون خروجًا تامًا عما يعرفه الناس. وأضاف أنه حتى أقل المستخدمين ذكاءً من الناحية التقنية يمكنهم الترقية بسهولة.


وقال إن المستخدمين الخبراء قد اختبروه على نطاق واسع من خلال برنامج ويندوز إنسايدر التجريبي وكان واثقًا من عدم وجود مشكلات، مضيفًا أن الترقية جاهزة الآن.

 

ويحتوي النظام على بعض التغييرات المهمة في التصميم، إلى جانب بعض التعديلات على كيفية عمله. وتوجد قائمة ابدأ بشكل افتراضي في منتصف الشاشة، جنبًا إلى جنب مع الرموز الموجودة في شريط المهام.

 

وعند النقر عليها، يفتح زر ابدأ قائمة بالتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. ويحاكي مظهرها في بعض النواحي قائمة تطبيقات الهاتف الذكي. وتخلت مايكروسوفت عن المربعات التي كانت موجودة في قائمة بدء ويندوز 10.


وقال باناي إن الفريق تعلم من نظام التشغيل ويندوز 8، الذي تخلص من قائمة البداية بالكامل، مما أزعج العديد من المستخدمين. وتضمن تطوير واجهة النظام مراقبة كيفية استخدام الأشخاص لأجهزة الحاسب .

 

وعندما ظهر ويندوز 10، أعلنت مايكروسوفت أنه الإصدار الأخير من النظام. ولكن من الواضح أن هذا قد تغير. وقال باناي: نحن في وقت يوجد فيه نوع من حقبة جديدة للحاسب الشخصي في الوقت الحالي.

 

ويركز التصميم عبر نظام التشغيل على الزوايا المستديرة، وقد قام بتبسيط معظم طرق عرض القوائم والمجلدات. وهناك خيارات جديدة ومحسّنة لترتيب النوافذ ودمجها في الشبكات.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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