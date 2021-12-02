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الخميس، 02-12-2021 02:32 م

ويندوز 11 يحصل على بعض التحسينات المفيدة

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الاوكيل الإخباري - يعد شريط مهام نظام التشغيل ويندوز 11 بمثابة تراجع في قابلية الاستخدام مقارنةً بنظام التشغيل ويندوز 10، وبدأت شركة مايكروسوفت الآن بإجراء تحسينات.

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وهناك تحديث جديد يتم اختباره حاليًا بواسطة مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر يعيد الساعة والتاريخ إلى شريط المهام عبر أجهزة العرض الثانوية أو المتعددة.


ويمثل هذا تغيير مفيدًا للعديد من مستخدمي أجهزة العرض، حيث اضطر الكثيرون إلى تثبيت تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل ElevenClock للحصول على هذه الوظيفة الأساسية في ويندوز 11.

 

وانتقد العديد من المستخدمين التغييرات التي تم إجراؤها على شريط المهام في ويندوز 11. نتيجة لذلك من المفيد إجراء مايكروسوفت لهذه التغييرات. ولكن لا يزال هناك الكثير للتحسين.


ومن المأمول أن تعيد الشركة القدرة على سحب الملفات وإفلاتها في تطبيقات شريط المهام وخيارات التخصيص العامة.


وفي مكان آخر، تقوم مايكروسوفت أيضًا بإجراء بعض التحسينات على قائمة ابدأ. ويتضمن أحدث إصدار 22509 تجريبي القدرة على إعداد قائمة ابدأ لإظهار المزيد من الدبابيس أو المزيد من التوصيات بدلاً من ذلك.


وهذا يجعل قائمة ابدأ أكثر قابلية للتخصيص. بالرغم من أن العديد من مستخدمي النظام التشغيلي يختارون أيضًا تطبيقات الطرف الخارجي هنا.

 

كما يتضمن أحدث إصدار تجريبي من ويندوز 11 أيضًا مزيدًا من التحسينات على تطبيق الإعدادات. وذلك كجزء من جهود الشركة المستمرة لتضمين المزيد من إعدادات لوحة التحكم في تطبيق الإعدادات الرئيسي.


وتوضح أماندا لانجوسكي، رئيسة برنامج مايكروسوفت ويندوز إنسايدر: نقلنا إعدادات المشاركة المتقدمة (مثل اكتشاف الشبكة ومشاركة الملفات والطابعات ومشاركة المجلد العام) إلى صفحة جديدة في تطبيق الإعدادات ضمن إعدادات الشبكة المتقدمة.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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