ويندوز 11 يحصل على تطبيقات أندرويد

الوكيل الإخباري - تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق معاينة عامة لتطبيقات أندرويد لنظام التشغيل ويندوز 11 في الشهر المقبل، جنبًا إلى جنب مع بعض التحسينات على شريط المهام وتطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط المعاد تصميمها.



وأوضح بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات لأجهزة ويندوز، التغييرات القادمة على ويندوز 11 في تدوينة. ويبدو أنها جزء من أول تحديث كبير لنظام التشغيل.

ويشرف باناي على تطوير منتجات Surface والأجهزة ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع نظام تشغيل ويندوز.



وتتضمن تحسينات شريط المهام ميزة الكتم وإلغاء الكتم، ومن المحتمل القدرة على إظهار الساعة على الشاشات الثانوية.

ولم تكن هذه الميزات موجودة عند إطلاق نظام ويندوز 11. ولكن شركة مايكروسوفت لا تزال تعمل على تحسين شريط المهام بشكل أكبر لإعادة الوظائف المفقودة مثل السحب والإفلات.



ويشمل النظام التشغيلي أيضًا أداة الطقس التي تعود إلى شريط المهام، وهو أمر بدأت مايكروسوفت باختباره في الشهر الماضي.

كما تعيد مايكروسوفت أيضًا تصميم تطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط. ويشتمل كلاهما على أوضاع داكنة وتعديلات تصميم تتطابق بشكل وثيق مع ويندوز 11.

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