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الثلاثاء، 21-09-2021 03:22 م

ويندوز 11 يحصل على دعم DLSS لأكثر من 100 لعبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة إنفيديا أن أحدث برنامج تشغيل GeForce Game Ready يوفر دعمًا للعبة Deathloop عبر نظام التشغيل ويندوز 11، جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل الألعاب الأخرى الوشيكة مثل Far Cry 6، مع الإشارة أيضًا إلى أنها تجاوزت علامة فارقة فيما يتعلق بجلب DLSS إلى أكثر من 100 لعبة.

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وبصرف النظر عن لعبة Deathloop التي تحصل على الدعم في نظام التشغيل ويندوز 11، فإن عددًا من الألعاب الرفيعة المستوى التي توشك على الظهور يتم تغطيتها الآن من قبل برنامج التشغيل الجديد، بما في ذلك Diablo II: Resurrected (التي تصدر في 23 سبتمبر) و Alan Wake Remastered (التي تصدر في 5 أكتوبر) و Far Cry 6 (التي تصدر في 7 أكتوبر).

تلاحظ الشركة أن أيًا من بطاقات رسومات GeForce RTX الخاصة بها يمكنها تحقيق أكثر من 60 إطارًا في الثانية بسلاسة عند 4K مع ضبط إعدادات الرسومات بحد أقصى في Alan Wake Remastered.

وعند الحديث عن DLSS، كشفت إنفيديا أيضًا أنها أضافت دعمًا لمعدل الإطارات هذا الذي يعزز التكنولوجيا إلى 28 لعبة أخرى، مما يعني أنه يوجد الآن أكثر من 100 لعبة تستفيد من DLSS.

ومن المقرر أن تأتي Nvidia Reflex إلى Deathloop في وقت لاحق من هذا الشهر وكذلك Splitgate (لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت).

 

وتم التعهد بتخفيض زمن الوصول بنسبة تصل إلى 50 في المئة في كلتا اللعبتين ويعني ذلك أنه عند الضغط على زر الفأرة لإطلاق النار، تتم ترجمة هذا الإجراء بشكل أسرع قليلاً لحدوثها داخل اللعبة. ومن المعروف أن أجزاء من الميلي ثانية تمثل الفرق بين الحياة والموت في ألعاب إطلاق النار.


وتلقت الآن أعداد متزايدة من الألعاب دعم DLSS. وبالنظر إلى مدى جودة تقنية تعزيز معدل الإطارات هذه، فمن المفيد أن نرى قفزة كبيرة في التبني. خاصة بعد تخطي حاجز 100 لعبة مدعومة.


وكما توضح إنفيديا، فإن القوة الدافعة لهذا التسارع بشأن DLSS يتعلق بالمكون الإضافي Unreal Engine 4 DLSS. حيث تدعم الألعاب الجديدة الآن التقنية التي تعتمد على هذا المحرك.

 

ويجعل هذا المكون الإضافي عملية جلب DLSS إلى أي لعبة معينة أسرع وأسهل لذلك يمكننا على الأرجح أن نتوقع استمرار هذا الاتجاه، مع استفادة المزيد من مطوري الألعاب المستقلة من المكون الإضافي لألعابهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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