ويندوز 11 يدعم تطبيقات أندرويد

الوكيل الإخباري - يشبه المترجم إلى حد ما نسخة عكسية من برنامج Rosetta من آبل لأجهزة ماك العاملة بمعالجات M1. ولكن بدلاً من تحويل تطبيقات x86 لتعمل عبر Arm، فإنه يسمح بتشغيل التطبيقات المستندة إلى Arm عبر شرائح x86.

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ومن المفترض أن تكون أجهزة ويندوز 11 المستندة إلى Arm، التي لن تحتاج إلى طبقة ترجمة إضافية، قادرة على تشغيل تطبيقات أندرويد دون مترجم Bridge من إنتل.

وذلك بالرغم من أن مايكروسوفت لم تشرح بشكل كامل كيفية عمل ذلك حتى الآن.

ويتم تقديم تطبيقات أندرويد من ويندوز 11 من خلال شراكة جديدة مع Appstore من أمازون، ويتم إدراج تطبيقات أندرويد مثل تيك توك في متجر مايكروسوفت الجديد. وذلك بالرغم من أنه يتعين على المستخدمين أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابات أمازون حتى يتمكنوا من تثبيت تطبيقات الهاتف المحمول.



وبمجرد الإعداد، تعمل تطبيقات أندرويد بشكل مشابه لأي تطبيق ويندوز آخر، بما في ذلك القدرة على تثبيته في شريط المهام أو ترتيبه جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



