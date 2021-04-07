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الأربعاء، 07-04-2021 01:37 م

'ياهو' تعلن إغلاق واحدة من أشهر خدماتها

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الإنترنت الشهيرة "ياهو"، إغلاق واحدة من أشهر خدماتها خلال الـ16 سنة الماضية.

جاء ذلك في إطار تخلي الشركة، عن الكثير من الخدمات والمنصات التي شكلت الوجه العام لياهو على مدار سنوات طويلة، بعد الانهيار التدريجي الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة.

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وكشفت الشركة أنها قررت بشكل نهائي، إغلاق واحدة من أشهر خدماتها وهي منصة "Yahoo Answers"، بحسب ما نشره موقع "إكسبريس كمبيوتر".


وقالت الشركة إن المستخدمين سيكون أمامهم مهلة، حتى 30 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك من أجل تحميل المحتوى الخاص بهم قبل الإغلاق.


كما سيكون بإمكان المستخدمين استعمال هذه المنصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حتى 20 أبريل/ نيسان الجاري، ليشهد بذلك العالم الرقمي نهاية خدمة مميزة انطلقت في العام 2005.


وذكرت الشركة في رسالة لمستخدمي المنصة "بينما كانت منصة "Yahoo Answers" في يوم من الأيام جزءًا أساسيًا من منتجات وخدمات Yahoo، فقد أصبحت أقل شهرة على مر السنين مع تغير احتياجات مستخدمينا. تحقيقًا لهذه الغاية، قررنا استخدام موارد Yahoo Answers للمنتجات التي تخدم مستخدمينا بشكل أفضل وتفي بوعد Yahoo بتقديم محتوى موثوق به وعالي الجودة".

 

سبوتنيك

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