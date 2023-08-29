"ياهو" تكشف عن مساعدها الجديد

الوكيل الإخباري- كشفت شركة ياهو عن المساعد الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يستبدل عمليات البحث التقليدية في صندوق البريد بجلسات أسئلة وأجوبة سريعة، إذ أصبح مربع البحث في خدمة البريد أكثر سهولة، ولن يعتمد على الكلمات الرئيسية فقط، بحيث يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة حول رسائل البريد القديمة كما لو كانوا يستخدمون محرك البحث التقليدي.

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ويتيح مربع البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي طرح الأسئلة بمساعدة مربع الإكمال التلقائي، وذلك بدلا من البحث عن اسم المرسل أو النصوص للعثور على رسالة البريد الإلكتروني.

وتساعد هذه الميزة في البحث عن المعلومات، مثل مبلغ فاتورة بطاقة الائتمان أو تفاصيل حول الرحلة المجدولة، مع ظهور الإجابات إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني. وحسب مواقع تقنية يعد المساعد جزءاً من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة كنسخة تجريبية قابلة للاشتراك لمستخدمي بريدها الإلكتروني، بحيث يمكن لعملاء ياهو استخدامه للوصول إلى البريد الإلكتروني من مقدمي الخدمات الآخرين، مثل جوجل ومايكروسوفت.

عكاظ