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السبت، 14-05-2022 12:44 م

يشارك بياناتك أكثر من غيره.. احذر هذا التطبيق

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الوكيل الإخباري - يستخدم الناس مواقع التواصل الاجتماعي للتسلية والتنفيس عما بداخلهم. غير أن الجانب السلبي في هذا الأمر هو أن بياناتك قد تكون في خطر!

فوفق دراسة حديثة، نشرتها شركة URL Genius في وقت سابق من العام الحالي، يمكن أن يقوم 2 من تطبيقات التواصل بجمع الكثير من البيانات عنك.

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في التفاصيل يتتبع يوتيوب وتيك توك البيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أي تطبيقات أخرى.

كما وجدت الدراسة أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، يجمع في الغالب بياناتك الشخصية لأغراضه الخاصة، مثل تتبع سجل البحث على الإنترنت، أو حتى موقعك، لتقديم لك الإعلانات ذات الصلة، وفق CNBC.

 

صدمة!
غير أن الصادم هو ما يفعله تيك توك، المملوك لشركة ByteDance الصينية العملاقة للتكنولوجيا، حيث يسمح في الغالب لمتتبعي الطرف الثالث بجمع بياناتك. ومن هناك، من الصعب تحديد ما يحدث معها.


وبذلك يصبح من المستحيل بشكل أساسي معرفة من يتتبع بياناتك أو المعلومات التي يجمعونها.

 

تيك توك ترد
في المقابل أوضحت شركة تيك تيك لـCNBC أنها أجرت اختبارها الخاص لتطبيقها، باستخدام نفس طريقة الدراسة وقد وجدت أن أي جهات اتصال بالشبكة ذهبت إلى 4 نطاقات تابعة لجهات خارجية فقط، والتي تقول الشركة إنها تُستخدم بشكل منتظم من قبل تطبيقات أخرى لوظائف مثل أمان الشبكة وشهادة المستخدم.


وكانت نطاقات الطرف الثالث هذه هي غوغل وآبل وسناب، بالإضافة إلى AppsFlyer، وهي شركة تحليلات إعلانية تقيس أداء الحملات التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي.

 

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