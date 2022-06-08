الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 10:09 ص

يصعب اختراقه.. روسيا تطلق حاسبا مجهزا بمكونات محلية

61286


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Prombit الروسية عن حاسب محمول جديد مجهّز بمعالجات ومكونات محلية الصنع، وزوّد بتقنيات أمان ممتازة.

اضافة اعلان

وحصل حاسب BITBLAZE Titan BM15 الجديد على شاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل.


ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Baikal-M ثماني النوى المطور في روسيا والمجهز بتقنيات أمان عالية، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت من نوع DIMM DDR4، وذواكر داخلية SSD M.2 بسعة 256 و512 غيغابايت، ونظام تشغيل Astra Linux أو Alt Linux.

 

وجهّز الحاسب بأربع منافذ USB 3.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ Ethernet – RJ-45، كما حصل على تقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi و Bluetooth، وعلى بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير

.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Prombit ستصنع دفعة أولى تتكون من 1000 حاسب من النوع الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة، وستباشر بإنتاج هذه الحاسب بأعداد كبيرة قبل نهاية العام الجاري، ومن المفترض أن تباع هذه الأجهزة بشكل أساسي للمؤسسات والهيئات الحكومية الروسية.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيس

تحذير هام لمستخدمي واتس آب وفيسبوك وإنستغرام

62-130533-apple-launches-service-buy-now-pay-later_700x400

أبل تخصص ميزة لمساعدة المعنفين في نظام iOS 16

20220605105219771

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن معيار الشاحن المشترك للهواتف

1928441-200619972

أبل تدخل سوق حلول الدفع بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقا

9-712312132132

إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقة تويتر بسبب خرق الاتفاقية

main_image629ef8ef77e07

إنستغرام تتيح أداة للتحكم في عرض المحتوى الحساس