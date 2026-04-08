يضم ألعابًا وشخصيات شهيرة.. نتفليكس تُطلق تطبيقًا للأطفال

الوكيل الإخباري- أطلقت نتفليكس تطبيقًا مجانيًا جديدًا مخصصًا للأطفال يحمل اسم "نتفليكس بلاي غراوند"، يتيح للمستخدمين الصغار التفاعل مع مجموعة من الألعاب والشخصيات الشهيرة مثل بيبا بيغ وعالم سمسم، وذلك في إطار توسيع خدماتها الترفيهية الموجهة للعائلات.





ويستهدف التطبيق الأطفال بعمر ثماني سنوات أو أقل، ويأتي ضمن اشتراكات نتفليكس الحالية دون أي رسوم إضافية، مع توفير تجربة آمنة خالية من الإعلانات أو المشتريات داخل التطبيق، ما يمنح أولياء الأمور راحة أكبر أثناء استخدام الأطفال له.



ويضم "بلاي غراوند" مكتبة متنامية من الألعاب التفاعلية المستوحاة من شخصيات محببة للأطفال، مثل إلمو وكوكي مونستر وبيغ بيرد، إضافة إلى محتوى من دكتور سوس وستوري بوتس.



وتتنوع الألعاب بين التلوين، والألغاز، وألعاب الذاكرة، والأنشطة الإبداعية التي تشجع على التعلم من خلال اللعب.



ويمتاز التطبيق بإمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت، ما يجعله خيارًا مناسبًا للرحلات الطويلة أو الأوقات التي لا يتوفر فيها اتصال مستقر بالشبكة، مع إمكانية تحميله على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتسجيل الدخول باستخدام حساب نتفليكس.



وفي موازاة إطلاق التطبيق، أعلنت المنصة عن توسيع محتواها المخصص للأطفال عبر تجديد عدد من الأعمال المحبوبة، إلى جانب طرح مسلسلات جديدة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المشاهدة والتفاعل لدى الفئات العمرية الصغيرة.



وأكدت نتفليكس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتقديم بيئة ترفيهية تعليمية متكاملة، تجمع بين المشاهدة واللعب، وتمنح الأطفال مساحة آمنة للاستكشاف، بينما توفر للآباء أدوات رقابة وتحكم بمحتوى ما يشاهده أطفالهم.





