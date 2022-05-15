الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الضمان تطلق حسابها على تيك توك

تفاصيل جديدة حول مقتل شيرين أبو عاقلة .. القاتل لا يعرف أنه أطلق النار عليها

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

الغذاء والدواء: سحب منتج كريم تجميلي من السوق لاحتوائه على الزئبق

انفجار سيارة مفخخة في اليمن- صور

الكهرباء الوطنية: الكتلة الحارة رفعت الأحمال الكهربائية 15%

اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي

الحبس 3 أشهر لشخص اختلق خبر بيع لحوم حمير للأردنيين

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

الأحد، 15-05-2022 01:21 م

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

iStock-458610713


الوكيل الإخباري - قد يصل جهاز Apple TV من شركة آبل الذي ينافس أجهزة أمازون وRoku إلى السوق بحلول نهاية العام، ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو في تغريدة، فإن الشركة تطلق جهاز Apple TV جديدا يعمل على تحسين هيكل التكلفة في النصف الثاني من عام 2022.

اضافة اعلان

ولا توفر تغريدة كو معلومات حول موضع هذا الجهاز الجديد في تشكيلة Apple TV. وتبيع آبل حاليًا نموذجين من Apple TV.


ويأتي نموذج Apple TV 4K بسعة 32 غيغابايت و64 غيغابايت ويباع بسعر 179 دولارا و199 دولارا على التوالي.

وبصرف النظر عن تشكيلة Shield من شركة إنفيديا، لا يوجد جهاز بث لديه نفس الدعم لمجموعة كبيرة من معايير وتنسيقات المسرح المنزلي التي يقدمها Apple TV 4K. ويتم الإشادة به بشكل خاص لقدراته في مجال بيانات تعريف العرض الموسعة EDID.

 

وتوضح بيانات تعريف العرض الموسعة EDID لأجهزة البث أو مشغلات البلو راي أو أي جهاز آخر بنوع الشاشة التي قمت بتوصيله بها.


وقد تحاول الأجهزة التي تدعم بيانات تعريف العرض الموسعة EDID السيئة تشغيل محتوى HDR عندما يتعذر على التلفاز دعمه. كما أنها قد تعتقد أن جهاز التلفاز غير قادر على دعم HDR وتحرمك من النطاق الديناميكي.


ويمكن أن تكون أمازون و Roku والكثير من أجهزة البث مختلفة في هذا المجال، حيث إنها تعطي التلفاز أفضل إشارة جودة يمكنه التعامل معها من أي مصدر بث معين.


ويشترك نموذج Apple TV HD الأكثر ملاءمة للميزانية في نفس التعامل مع EDID ولكن يفتقر إلى العديد من الأمور الأخرى التي تجعل من Apple TV 4K أمرًا ضروريًا للمهتمين بالمسرح المنزلي. ويدعم هذا النموذج دقة تصل إلى 1080 بكسل فقط، وبسعر 149 دولارا.


ويمثل هذا الأمر مشكلة لشركة آبل، التي تريد بيع خدماتها لك، بما في ذلك Apple Fitness وApple TV Plus.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-852081606_438789_unvkpj

أسرار نجاح شركة ابل

تويتر

تويتر توجه اتهامات لماسك بتسريب معلومات خاصة بحساباتها

8a5c61f9-153c-457b-94b5-2c41231cae7b-large16x9_CourtesyMGNOnline

تكساس تعلن حربا مفتوحة ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب

iStock-1307397540

كيف يمكنك تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟

933055-pubg-2

PUBG تجلب الأموال بعد أن أصبحت مجانية للعب

20211004100341341

يشارك بياناتك أكثر من غيره.. احذر هذا التطبيق

أخبار متعلقة
101581856

مهندسو آبل في الصين يحافظون على تدفق المنتجات

iStock-458610713

آبل تحيل آيبود إلى التقاعد بعد أكثر من 20 عاما