ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

الوكيل الإخباري - قد يصل جهاز Apple TV من شركة آبل الذي ينافس أجهزة أمازون وRoku إلى السوق بحلول نهاية العام، ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو في تغريدة، فإن الشركة تطلق جهاز Apple TV جديدا يعمل على تحسين هيكل التكلفة في النصف الثاني من عام 2022.





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ولا توفر تغريدة كو معلومات حول موضع هذا الجهاز الجديد في تشكيلة Apple TV. وتبيع آبل حاليًا نموذجين من Apple TV.



ويأتي نموذج Apple TV 4K بسعة 32 غيغابايت و64 غيغابايت ويباع بسعر 179 دولارا و199 دولارا على التوالي.



وبصرف النظر عن تشكيلة Shield من شركة إنفيديا، لا يوجد جهاز بث لديه نفس الدعم لمجموعة كبيرة من معايير وتنسيقات المسرح المنزلي التي يقدمها Apple TV 4K. ويتم الإشادة به بشكل خاص لقدراته في مجال بيانات تعريف العرض الموسعة EDID.

وتوضح بيانات تعريف العرض الموسعة EDID لأجهزة البث أو مشغلات البلو راي أو أي جهاز آخر بنوع الشاشة التي قمت بتوصيله بها.



وقد تحاول الأجهزة التي تدعم بيانات تعريف العرض الموسعة EDID السيئة تشغيل محتوى HDR عندما يتعذر على التلفاز دعمه. كما أنها قد تعتقد أن جهاز التلفاز غير قادر على دعم HDR وتحرمك من النطاق الديناميكي.



ويمكن أن تكون أمازون و Roku والكثير من أجهزة البث مختلفة في هذا المجال، حيث إنها تعطي التلفاز أفضل إشارة جودة يمكنه التعامل معها من أي مصدر بث معين.



ويشترك نموذج Apple TV HD الأكثر ملاءمة للميزانية في نفس التعامل مع EDID ولكن يفتقر إلى العديد من الأمور الأخرى التي تجعل من Apple TV 4K أمرًا ضروريًا للمهتمين بالمسرح المنزلي. ويدعم هذا النموذج دقة تصل إلى 1080 بكسل فقط، وبسعر 149 دولارا.



ويمثل هذا الأمر مشكلة لشركة آبل، التي تريد بيع خدماتها لك، بما في ذلك Apple Fitness وApple TV Plus.

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