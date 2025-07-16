يهدد عرش ChatGPT.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من "علي بابا"

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "مون شوت" المدعومة من علي بابا، عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Kimi K2، كمنافس قوي في عالم النماذج مفتوحة المصدر. ويتميز Kimi K2 بقدرته العالية على معالجة الأكواد، وتقديم أداء يتفوق – بحسب الشركة – على نموذج ChatGPT-4 من OpenAI.

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ويأتي هذا الإطلاق في وقت أعلنت فيه OpenAI تأجيل نموذجها المفتوح المصدر إلى أجل غير مسمى، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.



مزايا Kimi K2

أداء قوي في كتابة الأكواد وتعدد اللغات.

تكلفة منخفضة مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

مجاني تمامًا عبر تطبيق "Kimi" وواجهة الويب.

أفضلية في اختبارات متعددة ضد نماذج رائدة.



ورغم هذه الميزات، يتطلب النموذج أجهزة قوية للتشغيل الكامل، ما يجعله غير عملي للمستخدمين العاديين بدون تجهيزات متقدمة مثل وحدات معالجة رسومات متعددة.



ويُعد هذا التحرك من مون شوت من الخطوات النادرة في القطاع، الذي تهيمن عليه شركات كبرى مثل "ميتا" و"غوغل"، واللتين سبقتا في توفير نماذج مفتوحة المصدر على نطاق أوسع.