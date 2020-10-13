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الثلاثاء، 13-10-2020 12:43 م

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمي ويندوز 7

فغثف


الوكيل الإخباري _ بعد ان اوقفت الدعم عنه قامت شركة مايكروسوفت بتحذير الملايين من مستخدمي نظام التشغيل Windows 7 ،  مشيرة الى انه يجب التحويل إلى Windows 10 بشكل فوري ، لضمان عدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة .

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وتعمل شركة مايكروسوفت على إقناع ملايين المستخدمين بالتخلي عن ويندوز 7 ، حيث أنها قد أوقفت الدعم له مما يعنى أنه لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة الأمر الذي سيجعله عرضة للهاكرز الذين يؤذون المستخدمين له. 

وأشارت الشركة الى انها تواجه بطئا شديدا من المستخدمين فى التحويل من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 ، حيث اكد خبراء ان تأجيل التحويل من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 يمكن أن يضع المستخدمين في وضع صعب للغاية حيث بذلك يضعون أنفسهم فى مهب الهجمات الإلكترونية بعد إلغاء الدعم له. 


وأضاف أنه يجب على المستخدمين أن يدركوا حجم الخطورة التى ستحدث لهم عند فقدان ملفاتهم الشخصية مثل الصور الشخصية ومقاطع الفيديو العائلية، وتسريبها وبيعها على الإنترنت. 


المصدر : صدى البلد 

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