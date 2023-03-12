يوتيوب تتخلص من نوع إعلانات مزعج

الوكيل الإخباري - إذا كنت تشاهد مقاطع يوتيوب على كمبيوتر سطح المكتب، ولم يكن لديك اشتراك في يوتيوب بريميوم، فلا بد من أنك تعاني من ظهور الإعلانات على سطح الفيديو التي قد يعتبرها الكثيرون مزعجة.



أعلن يوتيوب بأن مقاطع الفيديو ستخلو من الإعلانات التي تظهر على سطح الفيديو في غضون أقل من شهر. الإعلانات التي تظهر على سطح الفيديو هي النوافذ المنبثقة التي تظهر على طول الجزء السفلي من الفيديو أثناء مشاهدته، وهي تظهر فقط أثناء مشاهدة الفيديوهات على جهاز الكمبيوتر، ولا تظهر مطلقاً على الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة المحمولة أو التلفزيون.





وتؤكد بعض المصادر على أن هذا النوع من الإعلانات سيختفي في 6 أبريل “نيسان” 2023، لتحسين تجربة المشاهدة وتحويل التفاعل إلى تنسيقات إعلانات ذات أداء أعلى على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.





ومن النادر ما نرى خدمة رئيسية مثل يوتيوب تؤكد أن جزءاً من إعلاناتها يزعج المستخدمين، وهذا يعطي انطباعاً جيداً عن هذه الخدمة التي تسعى دائماً لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لمستخدميها. ومن المتوقع أن تظهر أشكال إعلان أخرى أقل إزعاجاً للمستخدمين.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

