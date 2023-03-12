الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 12:50 م

يوتيوب تتخلص من نوع إعلانات مزعج

360-Youtube-Ads-1288x724


الوكيل الإخباري - إذا كنت تشاهد مقاطع يوتيوب على كمبيوتر سطح المكتب، ولم يكن لديك اشتراك في يوتيوب بريميوم، فلا بد من أنك تعاني من ظهور الإعلانات على سطح الفيديو التي قد يعتبرها الكثيرون مزعجة.

أعلن يوتيوب بأن مقاطع الفيديو ستخلو من الإعلانات التي تظهر على سطح الفيديو في غضون أقل من شهر. الإعلانات التي تظهر على سطح الفيديو هي النوافذ المنبثقة التي تظهر على طول الجزء السفلي من الفيديو أثناء مشاهدته، وهي تظهر فقط أثناء مشاهدة الفيديوهات على جهاز الكمبيوتر، ولا تظهر مطلقاً على الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة المحمولة أو التلفزيون.


وتؤكد بعض المصادر على أن هذا النوع من الإعلانات سيختفي في 6 أبريل “نيسان” 2023، لتحسين تجربة المشاهدة وتحويل التفاعل إلى تنسيقات إعلانات ذات أداء أعلى على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. 


ومن النادر ما نرى خدمة رئيسية مثل يوتيوب تؤكد أن جزءاً من إعلاناتها يزعج المستخدمين، وهذا يعطي انطباعاً جيداً عن هذه الخدمة التي تسعى دائماً لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لمستخدميها. ومن المتوقع أن تظهر أشكال إعلان أخرى أقل إزعاجاً للمستخدمين.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo3MjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxiYXdhYmhuZXdzLmNvbS9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy82ODUvMS82MDB4MzM4by84OTAucG5nIjs=

جودة ويندوز تدفع غوغل للتخلص من أداة لمحاربة البرامج الخبيثة

لاللاللاللاللا

تفاصيل حول الإصدار التجريبي iOS 16.4 الذي طرحته آبل لأجهزة آيفون

2023311157274573Z

احصل على نسخة 'غرامارلي' المدعمة بالذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة

slack-features

كيف تستخدم تطبيق Slack الذي يدعم ميزات ChatGPT؟

main_image640b5018b3aa7

آبل تطلق تطبيق الموسيقى الكلاسيكية

ت

عطل يضرب "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم