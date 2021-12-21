يوتيوب تتوصل إلى اتفاق مع ديزني

الوكيل الإخباري - حذرت شركة يوتيوب في الأسبوع الماضي العملاء من أنهم قد يفقدون الوصول إلى القنوات المملوكة لشركة ديزني عبر خدمة البث YouTube TV بحلول نهاية الأسبوع إذا لم تتمكن الشركتان من التوصل إلى اتفاقية نقل جديدة.





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وفشلت المفاوضات، ونبهت YouTube TV العملاء إلى أنه يتعين عليهم حذف قنوات ديزني من خدمتها وخفض أسعارها للعملاء.





ولكن الأمور تغيرت الآن، حيث أعلنت يوتيوب عن التوصل إلى اتفاقية جديدة. ولكن تظل تقدم للعملاء رصيدًا قدره 15 دولار مقابل الانقطاع.



وأطلعت الشركة المملوكة لشركة ألفابت العملاء على مشاكل العقد. وقالت إنها توصلت إلى اتفاقية جديدة تسمح لشركة ديزني بمواصلة بث محتواها عبر YouTube TV.





وهذا يعني أن أسعار عملاء YouTube TV لن تنخفض إلى السعر الأقل، كما كان الأمر عندما بدا أن القنوات تتم إزالتها. وبدلاً من ذلك، تستمر YouTube TV بالسعر المعتاد البالغ 64.99 دولارًا في الشهر.





وتشمل الصفقة الجديدة شبكات ديزني، مثل ESPN و FX، بالإضافة إلى المحتوى المباشر عند الطلب من ديزني، كما في السابق.



ويرى العملاء الذين لديهم تسجيلات من ديزني في مكتبة YouTube TV تلك التسجيلات. وأشارت YouTube TV إلى أن المستخدمين يرون محطات ABC المحلية تعود إلى الخدمة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

