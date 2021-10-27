الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 02:28 م

يوتيوب تحارب مقاطع الفيديو الاستهلاكية للأطفال

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الوكيل الإخباري - تجعل منصة يوتيوب من الصعب على مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال التي تعتبرها منخفضة الجودة التأهل لتحقيق الدخل.

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وحددت المنصة سياساتها المحدثة في تدوينة، مشيرة إلى أن القنوات التي تحتوي على محتوى مخصص للأطفال تحتاج إلى الالتزام بمجموعة أكثر صرامة من الإرشادات إذا أرادوا البقاء في برنامج شراكة يوتيوب.

واستمرارًا لحربها ضد المحتوى دون المستوى المصمم صراحة للشباب، تحذر المنصة صناع المحتوى من أنها تبدأ بإلغاء دخل القنوات التي تحمل باستمرار مقاطع فيديو للأطفال منخفضة الجودة الشهر المقبل.

وتهدف سياساتها إلى ثني صناع محتوى الأطفال عن نشر مقاطع الفيديو التي تصفها بأنها تجارية أو ترويجية بشكل كبير أو إذا كانت تشجع السلوك أو المواقف السلبية.


وإذا انتهكت قناة ما هذه الإرشادات، فيجوز للمنصة تعليق اشتراكها في برنامج الشركاء. وفي الوقت نفسه، فإن أي مقاطع فيديو فردية تنتهك القواعد تفقد المعلنين.


ويمكن أن تؤثر إرشادات المنصة الجديدة في عدد من القنوات، بما في ذلك إحدى أكبر قنوات الأطفال عبرها المسماة عالم ريان Ryan’s World.


وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بالطفل ريان كاجي، وهو مستخدم يوتيوب يبلغ من العمر 10 سنوات، ملايين المشاهدات.

 

وتضم قناته حاليًا 30.8 مليون مشترك. وأدت الشعبية الهائلة التي يتمتع بها كاجي إلى حصوله على عرض عبر أمازون، جنبًا إلى جنب مع عالم افتراضي عبر روبلوكس.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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