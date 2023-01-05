'يوتيوب' تحذّر منتجي فيديوهات الألعاب

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة يوتيوب عن إجراء عديد من التغييرات على منصتها، وذلك بعد ارتفاع نسبة الشكاوي من قبل المستخدمين والشركات المعلنة بسبب بعض محتوى منتجي ألعاب الفيديو.

اضافة اعلان



وأفادت تقارير تقنية أن منصة يوتيوب أبلغت منتجي ألعاب الفيديو بضرورة الالتزام بالمحتوى غير الخادش للحياء، والابتعاد عن الكلمات النابية والعنصرية.



وأعلنت أنها لن تسمح بنشر الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد عنف ومنافية للقواعد والآداب، وستحرِم منتجيها من المبالغ التي يحصلون عليها عن طريق المنصة.



وأكدت المنصة أنها لن تسمح بأي مشاهد سواء حقيقية او مصطنعة أو مشاهد تحتوي على استعراض المواد المخدرة إلا في حال كانت مشاهد تعليمية أو إخبارية.

سبق

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة