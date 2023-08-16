يوتيوب تدعم صناع محتوى "الخط العربي"

الوكيل الإخباري- أرفقت منصة الفيديو يوتيوب شعاراً بجانب اسمها، مُصمماً بطريقة يدوية لدعم قنوات صناع محتوى "الخط اليدوي العربي"، معلقة "ندعوك للانضمام إلى صنّاع محتوى ينشرون فيديوهات عن فن الخط، ويسلّطون الضوء على هذا الفن العريق الذي يلفت الأنظار".



وأرفقت المنصة رابطاً بعنوان "محتوى في منتهى الإبداع" إشارة إلى صناع المحتوى المميز بفن الخط العربي، والذين يخطون جمالية اللغة على الزجاج والمعدن وغيره.



وتضمنت القناة عدة فيديوهات لصناع المحتوى المميزين، ونشر فيديوهاتهم عبر القناة، وجاءت تسمية أحد الفيديوهات بعنوان "رسم الزجاج على سورة الفاتحة، كتابة البسملة بالخط الديواني".

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