يوتيوب تريد الاستفادة من عدد مستخدميها

الوكيل الإخباري - أكدت منصة يوتيوب أنها توسع اختبارًا عالميًا حديثًا ينقل المستخدم مباشرة إلى Shorts عند فتح تطبيق المنصة للأجهزة المحمولة في حال كان المستخدم قد شاهد مقاطع فيديو Shorts سابقًا قبل الخروج.





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وبعبارة أخرى، بدلاً من أن يتم نقلك إلى صفحة يوتيوب الرئيسية عند العودة إلى التطبيق، يتم نقلك إلى تجربة الفيديو القصير.



وقالت الشركة إن الاختبار، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، يتم تشغيله عبر نظام iOS فقط لنسبة صغيرة من المستخدمين العالميين. وتستعد الآن لتوسيع التجربة لتشمل أندرويد أيضًا.

ويستهدف الاختبار المستخدمين الذين يتفاعلون مع Shorts، التي أطلقتها المنصة لأول مرة منذ أكثر من عام. وجرى إطلاقها في البداية في الهند، ووصلت إلى الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي. كما توسعت منذ ذلك الحين لتشمل أسواقًا عالمية أخرى على مدار عام 2021.



وتتيح Shorts للمستخدمين إنشاء مجموعة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية من خلال الموسيقى أو الصوت الأصلي أو المحتوى المعاد مزجه الذي مصدره مقاطع فيديو يوتيوب أخرى – إلا إذا اختار صناع المحتوى عدم استخدام المحتوى الخاص بهم في Shorts.



وتشتمل Shorts على أدوات إنشاء الفيديو التي تتيح تحميل مقاطع الفيديو أو تصوير محتوى جديد مباشرةً في التطبيق.



كما توفر مجموعة من ميزات التحرير الأساسية للقيام بأشياء مثل ضبط سرعة الفيديو أو ضبط مؤقت أو دمج المقاطع أو استخدام تأثير الشاشة الخضراء، من بين أشياء أخرى.

ووفقًا لمتحدث باسم المنصة، تتطلع يوتيوب إلى فهم ما إذا كان المستخدمون يجدون أنه من المفيد البدء من حيث توقفوا في آخر مرة أغلقوا فيها التطبيق من خلال الاختبار الجديد.



ولكن الاختبار يشير أيضًا إلى كيفية رؤية يوتيوب لمنصة تيك توك والتحول الأوسع إلى مقاطع الفيديو القصيرة كتهديد محتمل لأعمالها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية