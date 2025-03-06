يوتيوب تطلق اشتراك "بريميوم لايت" بدون إعلانات بـ 7.99 دولار شهريا

لكن مع "بريميوم لايت"، سيكون بإمكان المستخدمين متابعة الفيديوهات من مجالات مثل الألعاب والموضة والجمال والطهي والأخبار بدون إعلانات، بينما ستظل الإعلانات تظهر في مقاطع الفيديو الموسيقية والمحتوى المرتبط بالموسيقى.
الاشتراك الجديد يفتقر إلى بعض المزايا التي يوفرها "بريميوم" الكامل (13.99 دولار شهريًا)، مثل القدرة على تنزيل الفيديوهات أو تشغيلها في الخلفية أو مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية بدون إعلانات.
وكانت يوتيوب قد اختبرت هذه الخدمة في تايلاند وألمانيا وأستراليا، وتبدأ الآن في تقديمها للمستخدمين في الولايات المتحدة، على أن تتوسع إلى أسواق أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
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