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يوتيوب تطلق اشتراك "بريميوم لايت" بدون إعلانات بـ 7.99 دولار شهريا

رلب
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت يوتيوب عن إطلاق اشتراك مميز جديد باسم "بريميوم لايت"، الذي سيمكن المستخدمين من مشاهدة معظم مقاطع الفيديو بدون إعلانات مقابل 7.99 دولار شهريًا.

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لكن مع "بريميوم لايت"، سيكون بإمكان المستخدمين متابعة الفيديوهات من مجالات مثل الألعاب والموضة والجمال والطهي والأخبار بدون إعلانات، بينما ستظل الإعلانات تظهر في مقاطع الفيديو الموسيقية والمحتوى المرتبط بالموسيقى.


الاشتراك الجديد يفتقر إلى بعض المزايا التي يوفرها "بريميوم" الكامل (13.99 دولار شهريًا)، مثل القدرة على تنزيل الفيديوهات أو تشغيلها في الخلفية أو مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية بدون إعلانات.


وكانت يوتيوب قد اختبرت هذه الخدمة في تايلاند وألمانيا وأستراليا، وتبدأ الآن في تقديمها للمستخدمين في الولايات المتحدة، على أن تتوسع إلى أسواق أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة.

 

تهدف يوتيوب من خلال هذه الخدمة إلى زيادة الإيرادات وتعزيز دعم المبدعين، مع استهداف المستخدمين الأصغر سنًا الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت بدلاً من التلفزيون التقليدي.

 

 

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