"يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

الوكيل الإخباري- بدأت شركة جوجل اختبار ميزة جديدة في منصة "يوتيوب" تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وهي ميزة مماثلة لخاصية "AI Overviews" التي ظهرت مؤخرًا في نتائج بحث "جوجل".

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تعتمد هذه الميزة على روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini" من جوجل، الذي يقوم بتحديد الأجزاء الأكثر فائدة في مقاطع الفيديو بناءً على استفسارات البحث. وتُستهدف هذه الميزة بشكل خاص في حالات البحث عن مراجعات المنتجات أو الأماكن السياحية، حيث يتم تقديم ملخصات مرئية تختصر محتوى الفيديو بما يتناسب مع الموضوعات التي يبحث عنها المستخدم.



حالياً، يتم اختبار هذه الميزة لدى عدد محدود من مشتركي "يوتيوب بريميوم" في الولايات المتحدة فقط، حيث تساعد في تحديد الأجزاء الأكثر ارتباطًا بالبحث مثل "أفضل سماعات عزل الضوضاء" أو "أبرز المتاحف في مدينة سان فرانسيسكو"، وذلك لتوفير وقت المستخدمين وتقديم إجابات سريعة ودقيقة.



لكن هذه الميزة تثير تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على عائدات صنّاع المحتوى، حيث قد تؤدي الملخصات الذكية إلى تقليص عدد المشاهدات المباشرة لمقاطع الفيديو الكاملة، وهو ما أثار جدلًا مشابهًا عندما تم إدخال ميزة "AI Overviews" في نتائج بحث جوجل.



كما يمكن للمستخدمين تقييم الملخصات المقدمة من الذكاء الاصطناعي عبر زر الإعجاب أو عدم الإعجاب. ولم تكشف جوجل بعد عن مدة الاختبار التجريبي أو ما إذا كانت ستعمم الميزة في المستقبل لجميع المستخدمين