يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة

الوكيل الإخباري- تُتيح يوتيوب الآن ميزة صورة داخل صورة (PiP) مجانًا لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد إطلاقها في الولايات المتحدة، حيث سيتمكن المستخدمون المجانيون (غير المشتركين في يوتيوب بريميوم) من استخدام الميزة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على تطبيقات أندرويد وiOS خلال الأشهر المقبلة.





ووفقًا لما ذكره موقع "9to5google"، يمكنك تفعيل ميزة صورة داخل صورة عبر تشغيل الفيديو، ثم الخروج من تطبيق يوتيوب لمواصلة استخدام هاتفك أثناء تشغيل الفيديو.



وستظهر لك نافذة مشغّل صغيرة يمكنك تغيير حجمها وتحريكها، كما يمكنك الضغط عليها للوصول إلى عناصر التحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت، أو للعودة إلى التطبيق الكامل.



ولا توجد أي تغييرات للمشتركين المدفوعين:



• مشتركو "بريميوم لايت": سيستمرون في استخدام ميزة صورة داخل صورة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على أندرويد وiOS.



• مشتركو "بريميوم": سيستمرون في الاستمتاع بميزة صورة داخل صورة للمحتوى الموسيقي (حصريًا لهم) وغير الموسيقي، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة دون انقطاع.





