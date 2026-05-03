الأحد 2026-05-03 01:10 م

يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة

يوتيوب
يوتيوب
 
الأحد، 03-05-2026 12:25 م
الوكيل الإخباري-   تُتيح يوتيوب الآن ميزة صورة داخل صورة (PiP) مجانًا لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد إطلاقها في الولايات المتحدة، حيث سيتمكن المستخدمون المجانيون (غير المشتركين في يوتيوب بريميوم) من استخدام الميزة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على تطبيقات أندرويد وiOS خلال الأشهر المقبلة.اضافة اعلان


ووفقًا لما ذكره موقع "9to5google"، يمكنك تفعيل ميزة صورة داخل صورة عبر تشغيل الفيديو، ثم الخروج من تطبيق يوتيوب لمواصلة استخدام هاتفك أثناء تشغيل الفيديو.

وستظهر لك نافذة مشغّل صغيرة يمكنك تغيير حجمها وتحريكها، كما يمكنك الضغط عليها للوصول إلى عناصر التحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت، أو للعودة إلى التطبيق الكامل.

ولا توجد أي تغييرات للمشتركين المدفوعين:

• مشتركو "بريميوم لايت": سيستمرون في استخدام ميزة صورة داخل صورة للمحتوى الطويل غير الموسيقي على أندرويد وiOS.

• مشتركو "بريميوم": سيستمرون في الاستمتاع بميزة صورة داخل صورة للمحتوى الموسيقي (حصريًا لهم) وغير الموسيقي، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة دون انقطاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

طب وصحة هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

البطيخ

طب وصحة البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟

احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

طب وصحة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

أخبار الشركات مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

اقتصاد محلي حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

ب

أخبار محلية مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند"

ل

أخبار محلية حسان: سنعمل بسرعة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

يوتيوب

تكنولوجيا يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 