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الإثنين، 01-08-2022 02:46 م

يوتيوب ميوزك يضيف ميزة لمحبي الموسيقى

YouTube-Music


الوكيل الإخباري - إذا كنت تحب الموسيقى، فمن المحتمل أنك تستخدم تطبيق يوتيوب ميوزك كثيراً، ويمكنك الانتقال إلى التطبيق والعثور على الأغنية التي تريدها باستخدام أداة البحث في التطبيق، أو يمكنك أن تطلب من مساعدك الرقمي تشغيل أغنية معينة لفنان معين من اختيارك.

وإلى جانب مكتبته الواسعة من العروض الأصلية، يحتوي التطبيق على مجموعة واسعة من الألبومات التي تسمح للتطبيق بالتوصية بمجموعة مختارة منها جنباً إلى جنب مع النسخ البديلة والإصدارات الحية والمزيد.

واعتماداً على الأغنية، وأثناء تشغيل اللحن مباشرة من شاشة التشغيل، يمكنك الآن العثور على قائمة بألبومات الأغنية التي تقوم بتشغليها حالياً. قم بالتمرير لأسفل إلى عروض أخرى وسترى إصدارات الغلاف من الأغنية.

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ويسهل التطبيق الآن العثور على أغلفة وإصدارات بديلة من الأغنية التي تستمع إليها. ويضيف تطبيق YouTube Music ميزة جديدة مفيدة لمحبي الموسيقى من مستخدمي أندرويد وآيفون، وستتغير الأغلفة والعروض الحية والمقاطع البديلة المدرجة ضمن العروض الأخرى في كل مرة تبحث فيها.

ويكشف التمرير لأسفل بعد العروض الأخرى عن دائرة بعنوان فنانون مشابهون. أسفل ذلك، يسرد قسم المزيد من الرف الدائري الأغاني الإضافية المتاحة لنفس الفنان أو المجموعة. ويتبع ذلك سيرة ذاتية للفنان أو المجموعة المدرجة تحت حول الفنان.

 

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