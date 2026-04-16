"يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق "يوتيوب ميوزك" تحديثاً جديداً لواجهة المستخدم يعتمد على تصميم الشاشة المنقسمة، وذلك بهدف توفير تجربة أكثر تفاعلية وسلاسة عند الاستخدام.





ويسمح هذا التصميم الجديد للمستخدمين بالقيام بمهام متعددة في آن واحد؛ حيث يمكنهم تصفح المكتبة الموسيقية، أو البحث عن إصدارات جديدة، أو الاطلاع على كلمات الأغاني في جزء من الشاشة، بينما يظل مشغل الموسيقى أو الفيديو نشطاً ومعروضاً في الجزء الآخر.



يهدف "يوتيوب ميوزك" من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التحكم في التطبيق والتنقل بين قوائمه دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل أو مغادرة واجهة الأغنية الحالية.









