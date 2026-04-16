الخميس 2026-04-16 12:20 م

"يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة
تعبيرية
 
الخميس، 16-04-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق "يوتيوب ميوزك" تحديثاً جديداً لواجهة المستخدم يعتمد على تصميم الشاشة المنقسمة، وذلك بهدف توفير تجربة أكثر تفاعلية وسلاسة عند الاستخدام. اضافة اعلان


ويسمح هذا التصميم الجديد للمستخدمين بالقيام بمهام متعددة في آن واحد؛ حيث يمكنهم تصفح المكتبة الموسيقية، أو البحث عن إصدارات جديدة، أو الاطلاع على كلمات الأغاني في جزء من الشاشة، بينما يظل مشغل الموسيقى أو الفيديو نشطاً ومعروضاً في الجزء الآخر.
 
يهدف "يوتيوب ميوزك" من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التحكم في التطبيق والتنقل بين قوائمه دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل أو مغادرة واجهة الأغنية الحالية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

عربي ودولي الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






الأكثر مشاهدة

 