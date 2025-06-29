يوتيوب ميوزيك يتيح مشاركة كلمات الأغاني بطريقة مرئية

يختار المستخدم الأسطر، ثم يخصص الخلفية من بين 10 خيارات لونية، ويحفظ البطاقة أو يشاركها على مواقع التواصل.
الميزة متاحة عبر الإصدار 8.24 من التطبيق.
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