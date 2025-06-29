يوتيوب ميوزيك يتيح مشاركة كلمات الأغاني بطريقة مرئية

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق YouTube Music ميزة جديدة على أندرويد وiOS تتيح مشاركة كلمات الأغاني حتى 5 أسطر، بتصميم جذاب يشمل غلاف الألبوم واسم الفنان.

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يختار المستخدم الأسطر، ثم يخصص الخلفية من بين 10 خيارات لونية، ويحفظ البطاقة أو يشاركها على مواقع التواصل.



الميزة متاحة عبر الإصدار 8.24 من التطبيق.