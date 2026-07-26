"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

11:54 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غوغل" إنهاء دعم الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 (Marshmallow)، بعد رفع الحد الأدنى لتشغيل Google Play Services إلى Android 7.0 (Nougat) أو الإصدارات الأحدث، ما سيؤثر في تشغيل عدد من تطبيقاتها وخدماتها، أبرزها تطبيق "يوتيوب". اضافة اعلان





ويعني القرار أن الأجهزة العاملة بنظام Android 6 لن تتلقى تحديثات Google Play Services أو التحديثات الأمنية، ما قد يؤدي تدريجيًا إلى توقف بعض التطبيقات عن العمل أو فقدان جزء من وظائفها.



ومن أبرز التغييرات، سيتوقف تطبيق "يوتيوب" عن العمل على هذه الأجهزة، وسيُطلب من المستخدمين استخدام الموقع الإلكتروني عبر متصفح الإنترنت بدلًا من التطبيق، مع توقعات بأن يشمل القرار تطبيقات أخرى مستقبلًا.



كما سيستمر تطبيق Gmail في العمل حاليًا، لكنه لن يحصل على تحديثات جديدة، مع إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني عبر المتصفح في حال توقف التطبيق لاحقًا.



وكانت "غوغل" قد أطلقت نظام Android 6 Marshmallow عام 2015، واستمر في تلقي دعم Google Play Services لنحو 11 عامًا، مؤكدة أن إنهاء الدعم يأتي للتركيز على تطوير الميزات الجديدة وتعزيز الأمان في الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد.



وتوصي الشركة المستخدمين الذين لا تزال أجهزتهم تعمل بنظام Android 6 بالترقية إلى هواتف أحدث لضمان استمرار الحصول على التحديثات الأمنية ودعم التطبيقات.





