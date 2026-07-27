"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الهواتف... هل جهازك بينها؟

08:42 ص

الوكيل الإخباري- بدأت شركة غوغل رسميًا إنهاء دعم الهواتف التي تعمل بنظام "Android 6 (Marshmallow)"، في خطوة ستؤثر في عدد من تطبيقاتها وخدماتها، أبرزها "يوتيوب"، إلى جانب توقف التحديثات الأمنية لهذه الأجهزة. اضافة اعلان





وجاء القرار بعد رفع الحد الأدنى لتشغيل "Google Play Services" إلى "Android 7 (Nougat)"، ما يعني أن أجهزة Android 6 لن تتلقى تحديثات جديدة أو تحسينات أمنية، وقد تفقد بعض التطبيقات وظائفها أو تتوقف عن العمل تدريجيًا.



ومن أبرز التغييرات، سيتوقف تطبيق "يوتيوب" عن العمل على هذه الأجهزة، مع إمكانية استخدامه عبر متصفح الإنترنت، فيما سيستمر تطبيق "Gmail" في العمل مؤقتًا، لكن من دون تحديثات مستقبلية.



وأوضحت غوغل أن إنهاء الدعم يهدف إلى التركيز على تطوير الميزات الجديدة وتعزيز الأمان، داعيةً المستخدمين إلى الترقية إلى هواتف أحدث لضمان استمرار الدعم والتحديثات الأمنية.









