يوتيوب يطرح صفحات الوسوم لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري_ طرح موقع يوتيوب صفحات الوسوم الجديدة بالكامل لجميع مستخدميه ، حيث تتيح اكتشاف المحتوى بشكل أفضل باستخدام علامات البيانات الوصفية إما عن طريق النقر فوق الوسم عبر يوتيوب أو عن طريق كتابة رابط الوسم مباشرة.

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حيث كانت هذه الإجراءات تعرض سابقًا مزيجًا من المحتوى المرتبط بالوسم، لكن ليس مقاطع الفيديو التي تم استخدام علامات البيانات الوصفية فيها مباشرةً.



وعلى الرغم من ان تويتر وانستغرام عملا على نشر الوسوم، فقد كانت علامات البيانات الوصفية إحدى الطرق المتسقة التي تتيح للمستخدم من خلالها التنقل بين المنصات المختلفة ، وقد تغير هذا الآن بعد أن أكملت جوجل هذا الأسبوع طرح الصفحات التي تنظم مقاطع الفيديو باستخدام علامات البيانات الوصفية.



حيث سيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي تستخدم الوسم فقط عند النقر فوق وسم عبر يوتيوب.



كما سيتم الوصول إلى صفحات علامات البيانات الوصفية من خلال النقر فوقها عبر يوتيوب، وليس عن طريق إجراء بحث عن طريق الوسم.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



