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الخميس، 09-06-2022 10:26 ص

يوتيوب يطرح ميزة جديدة لزيادة المشاهدات

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة يوتيوب أدوات جديدة عبر منصتها الرقمية، لتعزيز تجربة مستخدميها وصانعي المحتوى من أجل تقديم محتوياتهم بشكل أوسع.

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وفي ميزة تستهدف زيادة نسبة المشاهدات، أضافت الشركة وظيفة ”تنبيه جديد“ لمساعدة صانع المحتوى على فهم ”التحليلات“ التي تقدمها المنصة لقناته بشكل أفضل، حيث تنبهه الميزة بشكل تلقائي إذا كان أداء قناته ينخفض أم لا.


وقالت الشركة الأمريكية، المملوكة لشركة ”غوغل“، في منشور، إن الهدف من الميزة هو تبسيط عملية قراءة تحليلات القناة.

 

وأضاف منشور الشركة: ”هناك الكثير من البيانات والتحليلات المتاحة بالفعل لدى المستخدم، لكنها قد تبدو في بعض الأحيان معقدة ويصعب جمعها معاً في بعض الأحيان“.


وتابعت: ”لذلك، نعرض من خلال الوظيفة الجديدة لصانعي المحتوى بطاقة بيانات توضيحية واسعة، بالإضافة إلى تقديم طرق لزيادة نسبة المشاهدات عبر القنوات وتحسينها“.


وتعتبر يوتيوب هذه التنبيهات فرصة تمنح من خلالها المبدعين القدرة على حل المشكلات المختلفة التي تواجه قنواتهم، خاصة في ما يتعلق بنسبة المشاهدات.


وفي غضون ذلك، قالت يوتيوب إنها تختبر تغيير مكان الشريط الخاص بعلامات التبويب للقنوات (Navigation Bar) من أعلى الشاشة إلى أسفل صورة القناة الرئيسية، وذلك في التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة فقط.


وأوضحت الشركة أن الهدف من التغيير هو ”تعزيز تجربة المشاهدين من خلال البقاء في سياق القناة بشكل أفضل، مع توفير وصول أسهل إلى خيارات الاشتراك (Subscription) والمتجر (Store)“.


وزعمت الشركة أنه رغم أن التحديثات الأخيرة قد تبدو صغيرة نوعاً ما، إلا أنها مفيدة للمستخدمين الذين يبحثون دائماً عن طرق لتحسين إدارة قنواتهم والعمل على زيادة تفاعلها.


وأضافت أنها لاحظت مؤخراً أن بعض المستخدمين يتعرضون لخلل ما في إعدادات خيار ”إعادة التوجيه المباشر“ عبر القنوات التي تسمح لصانعي المحتوى بإعادة توجيه مشاهديهم من بث مباشر أو عرض إلى بث آخر أو عرض آخر في قنوات أخرى.


وكحل مؤقت لهذه المشكلة، قامت الشركة بإزالة الخيار في الوقت الحالي.

 

ارم نيوز

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