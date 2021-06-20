يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آبل

الوكيل الإخباري - يحصل تطبيق منصة يوتيوب لنظام التشغيل iOS بعد انتظار طويل على دعم ميزة صورة داخل صورة PiP، مما يسمح لجميع المستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأشياء أخرى عبر أجهزة آيفون وآيباد.

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وقالت يوتيوب: إن ميزة صورة داخل صورة يتم نشرها حاليًا لجميع المشتركين المتميزين Premium عبر نظام iOS، وإن إطلاقًا أكبر لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة يحدث قريبًا.



تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين. وذلك بالرغم من بعض التكهنات بأن يوتيوب قد يكون لديها دعم محدود لميزة صورة داخل صورة للمشتركين الذين يدفعون فقط.

وأضافت شركة آبل دعمًا لميزة صورة داخل صورة لأجهزة آيباد التي تعمل بنظام iOS 9، وجلبته إلى أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 14.



ومنذ ذلك الحين، أصبح دعم يوتيوب لهذه الميزة عبر أجهزة آيفون وآيباد متقطعًا، حيث يعمل مع آيباد إذا كنت تستخدم متصفح سفاري.

وأفاد البعض بأن الدعم لا يعمل بالنسبة للمشتركين المجانيين. ولم يتمكن مستخدمو آيفون من الوصول إلى الميزة بشكل دوري.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية