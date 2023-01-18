يوتيوب يعرض قريباً قنوات تلفزيونية مجانية مدعومة بالإعلانات

الوكيل الإخباري - يمكنك قريباً ضبط القنوات التلفزيونية على يوتيوب مجاناً، حيث يتم اختبار الميزة حالياً مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة، وستضع يوتيوب في منافسة مباشرة أكثر مع أمثال Roku و Plex.



وتم الإبلاغ عن الميزة في الأصل من قبل وول ستريت جورنال، وتم تأكيدها لاحقاً بواسطة يوتيوب، حيث يتم جمع القنوات معاً في محور مركزي يمنح المشاهدين خياراً لما يشاهدونه، مع اشتراك العديد من شركاء المحتوى.



الفكرة هي "قياس اهتمام المشاهدين" بحسب بيان يوتيوب. وإذا تم قبول الإضافة الجديدة بشكل إيجابي من قبل أولئك الذين يختبرونها، فمن الواضح أنه يمكن أن يتم طرحها على نطاق أوسع في وقت ما في وقت لاحق من هذا العام.



وسيكون هناك أيضاً خفض لموقع يوتيوب - حوالي 45% في عائدات الإعلانات، وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال. وهذا هو بالضبط نفس ما يتم الحصول عليه من الإعلان على مقاطع فيديو يوتيوب التي يصنعها منشئو المحتوى أيضاً، بحسب موقع تيك رادار.



وقالت شركة يوتيوب في بيان لموقع Gizmodo: "يوتيوب هو المكان الوحيد حيث يمكن للمشاهدين العثور فيه على كل ما يريدون، ونحن نبحث دائماً عن طرق جديدة لتزويد المشاهدين بوجهة مركزية للعثور بسهولة أكبر على المحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لهم ومشاهدته ومشاركته".

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