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الخميس، 12-11-2020 12:13 م

يوتيوب يعود إلى العمل بعد توقفه

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الوكيل الإخباري _ كشف موقع الفيديوهات “يوتيوب” ، في الساعات الأولى من اليوم الخميس ، عن حل العطل الفني الذي أثر على حوالي 250 ألف مستخدم.

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وقد نشر فريق اليوتيوب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : “فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها.. سنوافيكم هنا بأي تطورات”.


ثم أعلنت في تغريدة جديدة عن معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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