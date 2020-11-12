يوتيوب يعود إلى العمل بعد توقفه

الوكيل الإخباري _ كشف موقع الفيديوهات “يوتيوب” ، في الساعات الأولى من اليوم الخميس ، عن حل العطل الفني الذي أثر على حوالي 250 ألف مستخدم.

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وقد نشر فريق اليوتيوب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : “فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها.. سنوافيكم هنا بأي تطورات”.



ثم أعلنت في تغريدة جديدة عن معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة.

المصدر : الامارات نيوز

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