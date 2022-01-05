الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 02:51 م

يوتيوب يقترب من هزيمة نتفليكس

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الوكيل الإخباري - توقع أحد المحللين أن موقع "يوتيوب" للفيديوهات حقق نموًا كبيرًا في خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد ‏يؤهله لهزيمة غريمه الأول، منصة "نتفليكس"، خلال عام 2022، وذلك بفضل مقياس مهم واحد.‏

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ورأى نيل كامبلينغ، المحلل في موقع الأبحاث "Mirabaud Equity Research" أنه على الرغم من أن "نتفليكس" ظلت منذ فترة طويلة هي الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات، إلا أن النمو المستمر لموقع "يوتيوب" جعله مستعدا للتغلب عليها في أقرب وقت خلال العام الحالي، بحسب موقع "News Nation USA" الأميركي.

 

وأشار كامبلينغ إلى أن عائدات إعلانات "يوتيوب" بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، بزيادة 43 في المنة عن عام 2020، وفي الوقت نفسه، نمت منصة "نتفليكس" التي حققت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.5 مليار دولار، بنسبة 16 في المئة خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه "بينما يضم "يوتيوب" عددًا أكبر من المستخدمين، تمكنت "نيتفلكس" من تحقيق أرباح من خلال نموذج الاشتراكات المدفوعة فقط، لكن مع استمرار معدل نمو "يوتيوب" فإنه "سيتفوق قريبًا على "نتفليكس" كملك جديد للبث الرقمي"، بحسب قوله.

 

 

لبنان 24 

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