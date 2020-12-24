يوتيوب يوفر مكانا جديدا لميزة التشغيل التلقائي لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر

الوكيل الإخباري _ اعلن موقع يوتيوب عن البدء في إظهار زر "التشغيل التلقائي" للفيديو التالي داخل مشغل الفيديو لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية .

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حيث يعمل على تسهيل تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها أثناء المشاهدة، فعندما تشاهده لأول مرة على مقطع فيديو، سترى مربع رسالة أزرق فوق الرمز الذي يعرض جملة، "هل تبحث عن التشغيل التلقائي؟" لذلك لا تفوتها.



ومن المثير للاهتمام ان الوضع الجديد لمفتاح التشغيل التلقائي قد ظهر في متصفح "جوجل كروم"، إلا أنه لم يظهر في Safari، كما انه عندما تم تجربة وضع التصفح الخفي على Chrome ، لم تظهر الميزة هناك أيضًا، لذلك من الآمن افتراض أنه يتم طرحه على مراحل ويجب طرحه على جميع مستخدمي سطح المكتب قريبًا.

المصدر : اليوم السابع







