10 أشخاص كانوا خلف تطور الذكاء الاصطناعي بشكله اليوم

الوكيل الإخباري- رغم شيوع لقب "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، فإن الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي هو ثمرة جهود جماعية لعشرات العلماء الذين شكّلوا ملامح هذه التقنية عبر عقود. إليك أبرز 10 شخصيات ساهمت في تطوير الذكاء الاصطناعي:



1. جيفري هينتون

أستاذ بجامعة تورنتو وأحد مبتكري الشبكات العصبية الحديثة. حاز جائزة تورينغ 2018، ويعد من أبرز من حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويدعو لوقف تطويره مؤقتًا.

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2. يوشوا بنجيو

أستاذ في جامعة مونتريال، فاز أيضًا بجائزة تورينغ. ساهم في تطوير الشبكات العصبية العميقة، وشارك في تأسيس شركة Element AI، كما شارك في التحذيرات العالمية من سرعة تطور التقنية.



3. سام ألتمان

رئيس شركة OpenAI، ليس عالمًا تقنيًا بالمعنى الدقيق، لكنه من قادوا الثورة العامة بإطلاق ChatGPT عام 2022، ويعترف بخوفه من النمو السريع للذكاء الاصطناعي.



4. يان ليكون

أستاذ في جامعة نيويورك، ورئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا" سابقًا، ساعد في تطوير نماذج تعتمد على الفيديو، ويقلل من خطر الذكاء الاصطناعي مقارنة بالكلاب والقطط.



5. فاي فاي لي

أستاذة في ستانفورد، طوّرت مشروع ImageNet الحاسم في تطور رؤية الحاسوب. شغلت مناصب قيادية في "غوغل" و"تويتر"، وساهمت في تعزيز التعلم العميق.



6. ستيوارت راسل

أستاذ في جامعة بيركلي، من أبرز منظّري أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ألف كتابًا مرجعيًا مع بيتر نورفيغ، ويعتبر ChatGPT تهديدًا محتملاً لتجربة التعليم.



7. بيتر نورفيغ

عمل مديرًا في "غوغل" وباحثًا في الذكاء الاصطناعي، له مساهمات كبيرة في التعليم والتأليف، ويُعتبر مرجعًا أكاديميًا مهمًا في المجال.



8. تِمنيت جيبرو

عالمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أثارت جدلاً كبيرًا داخل "غوغل" بعد نشرها أبحاثًا عن التحيز العنصري في الخوارزميات. أسست مركزًا مستقلًا لأبحاث الذكاء الأخلاقي.

9. أندرو نج

مؤسس مشروع Google Brain وموقع "كورسيرا"، ساهم في تعميم الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، ويؤمن بدوره الإيجابي في حل مشكلات البشرية.



10. دافني كولر

عالمة وأكاديمية بارزة، شاركت في تأسيس شركات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الحيوية، وتنشر أبحاثًا تربط التقنية بفهم الإنسان.



هذه الأسماء شكلت اللبنة الأساسية في بناء الذكاء الاصطناعي كما نعرفه اليوم، وبينما يرى بعضهم خطرًا في مستقبله، يؤمن آخرون أنه أداة تغيير إيجابي للبشرية.