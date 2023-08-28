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الإثنين، 28-08-2023 05:17 م

10 حيَل على واتس آب قد لا تكون على دراية بها!

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الوكيل الاخباري- يعد تطبيق "واتس آب" خدمة المراسلة عبر الهاتف المحمول الأكثر شعبية في العالم، لكن العديد من المستخدمين يفشلون في الاستفادة من ميزات التطبيق المخفية.

تم إطلاق تطبيق "واتس آب" في عام 2009، وتم شراؤه من قبل Meta (المعروفة آنذاك باسم "فيسبوك") مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، لكن التطبيق يواصل إضافة وظائف جديدة.

على سبيل المثال، تمت إضافة القدرة على استخدام "واتس آب" على هواتف متعددة في أبريل 2023، استجابة لطلب المستخدمين، وتمت إضافة صور عالية الدقة في أغسطس 2023.

وفيما يلي بعض أفضل الأدوات والإعدادات الجديدة من "واتس آب"، والتي قد لا تكون على دراية بها.

إرسال الصور بدقة عالية

استخدم "واتس آب" على هاتفين (أو أكثر)

"وضع التخفي" في "واتس آب"

مشاركة الشاشة

إخفاء رسائلك

اضافة اعلان


تعرف على الدردشات التي تشغل المساحة الأكبر

أوقف تطبيق "واتس آب" عن استخدام بياناتك

إيقاف تشغيل "آخر ظهور"

مكالمة فيديو تصل إلى 32 شخصا في وقت واحد

البحث في جميع الدردشات الخاصة بك في وقت واحد

 

 




 

 


 

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