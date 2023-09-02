10 مزايا وحيل قد لاتعرفها في واتساب

الوكيل الإخباري- يمتلك تطبيق واتساب أكثر من 2 مليار مستخدم، معظمهم يلجأ للتطبيق فقط لتبادل الرسائل والصور.



ولا يعرف هؤلاء كثيرا من الحيل الخفية، التي تقدم مزايا تسهل التعامل مع التطبيق.



واعتادت واتساب المملوكة لشركة ميتا إصدار تحديثات ومزايا جديدة بين فترة وأخرى، آخرها إمكانية دخول حساب واحد على هواتف متعددة وتبادل صور وفيديوهات عالية الدقة.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة بأبرز المزايا والحيل الخفية في واتساب:



تبادل الصور بدقة عالية

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، طرح ميزة جديدة تسمح بتبادل الصور عالية الدقة عبر واتساب على هواتف أندرويد وآيفون



ويمكنك استخدام الوظيفة مع الصور الجديدة والصور الموجودة: حدد صورة، ثم حدد خيار "HD" في أدوات التحرير في الجزء العلوي من الشاشة.



اضغط على ذلك وحدد جودة HD، ثم اضغط على HD، وبذلك ستصل الصورة بدقة 3072 × 4080، مقابل الدقة المضغوطة السابقة 1536 × 2040 السابقة.



دخول حساب واحد على هاتفين أو أكثر:

يمكنك تشغيل تطبيق واتساب على هاتفين في وقت واحد، والتبديل بين الهواتف دون تسجيل الخروج ومتابعة محادثاتك من حيث توقفت.



ويسمح الوضع المصاحب بربط ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية بحسابك، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف.



"وضع التخفي"

يسمح لك وضع التخفي بإخفاء ما إذا كنت متصلا بالإنترنت أم لا، أو اختيار من يمكنه معرفة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت.



لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى "الخصوصية" في الإعدادات واختر "من يمكنه الرؤية عندما أكون متصلا بالإنترنت".



مشاركة الشاشة

كانت مشاركة الشاشة مقتصرة على المزيد من التطبيقات "الاحترافية" مثل Teams، ولكن يمكنك الآن إظهار ما هو موجود على شاشتك باستخدام واتساب.



افتح التطبيق، وابدء مكالمة فيديو مع جهة اتصال، ثم نقر على أيقونة مشاركة الشاشة في أسفل الشاشة. اضغط على تأكيد رغبتك في مشاركة الشاشة، ثم اضغط على إيقاف المشاركة عندما تريد التوقف.



إخفاء الرسائل

إذا كنت تخشى استخدام الرسائل ضدك، وإذا كنت ممن يحذفون سجل الإنترنت، فيمكنك ضبط مؤقت بحيث تختفي الرسائل بعد ساعات أو أيام من إرسالها.



لتفعيل هذه الميزة، عليك الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية واختيار "الرسائل المختفية".



ويمكنك تعيين الرسائل لتختفي بعد 24 ساعة أو ما يصل إلى 90 يوما.



إدارة مساحة التخزين

بمرور الوقت تمتلئ مساحة تخزين الهاتف الذكي، ويلتهم واتساب الجزء الأكبر من تلك المساحة بسبب آلاف الصور التي تنشر على المجموعات والرسائل.



لمعرفة ذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، ويمكنك رؤية قائمة بمحادثاتك التي تشغل أكبر مساحة، وحذف غير الضروري منها.



إيقاف استخدام بياناتك

يعد واتساب من التطبيقات التي تعجل من نفاد باقة الإنترنت، ويمكنك إيقاف تنزيل واتساب للملفات الكبيرة، والتحكم في مقدار البيانات التي يستخدمها في المكالمات.



انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات، وتحديد الملفات التي سيقوم واتساب بتنزيلها عبر شبكة الهاتف المحمول (افتراضيا، يتم ضبطه على تنزيل الصور فقط).



ويمكنك أيضا تحديد خيار لاستخدام بيانات أقل للمكالمات.



إيقاف تشغيل "آخر ظهور"

إذا كنت لا تريد أن يعرف أصدقاؤك متى تكون متصلا بالإنترنت، فيمكنك إيقاف وقت "آخر ظهور" على واتساب.



انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية، ويمكنك تعيين "آخر ظهور" للجميع، أو لا أحد، أو جهات الاتصال الخاصة بي، أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" ما يسمح لك باستبعاد أشخاص محددين.



مكالمة فيديو تضم 32 شخصا

إذا كنت تريد أن تتحول محادثات واتساب الخاصة بك إلى مؤتمر فيديو على غرار زوم، يمكنك الاتصال بـ 32 شخصا في وقت واحد.



انقر على دردشة جماعية على واتساب، وإذا كانت مجموعتك تضم أقل من 32 عضوا، انقر على أيقونة مكالمة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا.



وإذا كان هناك أكثر من 32 شخصا، فاضغط على أيقونة Group Call وحدد الأشخاص الذين تريد دعوتهم.



البحث في جميع الدردشات في وقت واحد

إذا كنت تعلم أن شخصا ما أرسل إليك بعض المعلومات، ولكنك لا تستطيع تذكر من أو في أي محادثة كان فيها، يمكنك البحث في جميع رسائلك مرة واحدة.



على نظام iOS، اسحب للأسفل للوصول إلى شريط البحث، وعلى نظام "أندرويد"، فقط اضغط على العدسة المكبرة.

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