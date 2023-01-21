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السبت، 21-01-2023 03:03 م

11 مليون هاتف آيفون وآندرويد تحتوي على تطبيق احتيالي

تغيير شكل الاندرويد الى الايفون 11


الوكيل الإخباري - أفاد تقرير جديد أن أكثر من 11 مليون شخص شاركوا عن غير قصد في مخطط احتيال إعلاني. وتعرضت هواتف الملايين لهجوم من قبل مخطط خبيث يسمى Vastflux.

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وذكر موقع Wired لأول مرة أن الهجمات المخادعة تعرض لها 1700 تطبيق واستهدفت 120 ناشر. وكان المحتالون الذين يديرون العملية ينشرون 12 مليار إعلان في اليوم.

 



وكشفت شركة الأمن السيبراني Human Security عن الهجوم المنظم. ومن المثير للاهتمام، أن المتسللين لم يحاولوا اختطاف هاتف أو تطبيق بأكمله، ولكن بدلاً من ذلك كانوا يحاولون اختراق شريحة إعلانية واحدة، حيث قامموا بتضمين شفرة ضارة بعد الفوز بالمزاد الخاص بتلك المساحة الإعلانية.

 



وتعني الشفرة أن إعلاناً واحداً سيتضاعف إلى ما يصل إلى 25 إعلان فيديو ولكن يظهر إعلان واحد فقط في الأعلى، ويتم جعل الإعلان يبدو مثل أي إعلان آخر. لكن في الواقع، كان المحتالون يجنون الأموال من عدد كبير من الإعلانات، لكنهم يعرضون فقط حفنة منها للمستخدمين.

 



وتأثرت أجهزة iOS، مثل آيفون و آيباد، أكثر من غيرها، وفقاً لماريون حبيبي، عالمة البيانات في Human Security.

 



ولسوء الحظ، لا توجد طريقة كافية لمعرفة المستهلكين للتطبيقات التي يستخدمها المتسللون، لكن الخبراء حذروا مستخدمي الهواتف الذكية من الانتباه إلى القفزات غير المبررة في استخدام البيانات أو تشغيل شاشة الهاتف في أوقات عشوائية. واقترحوا أيضاً مراقبة أداء التطبيقات وما إذا كانت تتباطأ فجأة أو تتعطل بشكل متكرر.

 



ولحسن الحظ، لم يكن المستهلكون أنفسهم مستهدفين، ويبدو أن المتسللين أغلقوا عملياتهم بعد أن عملت Human Security مع المنظمات التي كانت ضحية لعملية الاحتيال، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

 

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