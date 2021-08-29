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الأحد، 29-08-2021 01:34 م

11.2 مليار دولار عائدات متجر تطبيقات جوجل بلاي

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الوكيل الإخباري - حققت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت إيرادات بقيمة 11.2 مليار دولار من متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها في عام 2019، وذلك وفقًا لإيداع محكمة تم الكشف عنه حديثًا، مما يوفر رؤية واضحة للنتائج المالية للخدمة لأول مرة.

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وقال المدعون العامون: حققت الشركة في عام 2019 فقط 8.5 مليارات دولار من الأرباح الإجمالية و 7 مليارات دولار في الدخل التشغيلي بهامش تشغيلي بأكثر من 62 في المئة.

علاوة على ذلك يستشهد المحامون بتقديرات الشركة التي تقول إن لاعبًا رئيسيًا مثل سامسونج يمكنه تحقيق 0.1 مليار دولار من العائدات لعام 2019 بينما حقق متجر جوجل بلاي نحو 4 مليارات دولار من هواتف سامسونج فقط.

 

وتشمل الأرقام مبيعات التطبيقات والشراء داخل التطبيق وإعلانات متجر التطبيقات وقالت جوجل لوكالة رويترز إن البيانات تستخدم لإساءة تصنيف أعمالها في دعوى قضائية لا أساس لها.

 

وقالت الشركة والمتهمون في ملف منفصل إن المحاكمة في أواخر عام 2022 ممكنة بشأن ما إذا كانت جوجل تسيء استغلال احتكارها المزعوم لمبيعات التطبيقات لأجهزة أندرويد.

 

وفي الإفصاحات المالية ربع السنوية، تجمع الشركة أرباح تطبيقات متجرها مع عائدات الخدمات الأخرى وحسابات عائدات إعلانات المتجر كجزء من فئة أخرى أوسع.

وأكد المدعون العامون بالإضافة إلى شركة Epic Games المطورة لتطبيقات الأجهزة المحمولة وآخرون الذين رفعوا دعوى قضائية ضد جوجل بشكل منفصل أنها تحقق أرباحًا ضخمة من خلال متجرها وذلك عبر أخذ 30 في المئة من الرسوم مقابل كل سلعة رقمية تُباع داخل التطبيق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 


 




 

 


 

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