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الأربعاء، 13-10-2021 02:14 م

1Password يتيح لك مشاركة كلمات المرور من خلال رابط

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الوكيل الإخباري - أعلن تطبيق مدير كلمات المرور 1Password عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال العناصر إلى أي شخص، بما في ذلك غير مستخدمي التطبيق، بشكل آمن.

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ويجعل مدير كلمات المرور من السهل مشاركة كلمات المرور مع أي شخص، باستخدام Psst! (أداة مشاركة كلمة المرور الآمنة)، وهي ميزة جديدة لمشاركة الرابط تطلقها الشركة.

وبدلاً من استخدام خيارات المشاركة الموجودة مسبقًا في التطبيق، التي تتطلب حسابًا، أو مجرد نسخ ولصق معلومات تسجيل الدخول، وهي غير آمنة بطبيعتها، Psst! تجعل مشاركة كلمة المرور أشبه قليلاً بمشاركة مستند جوجل مع شخص ما.

ويمكنك إنشاء رابط لمشاركة بيانات اعتماد كلمة المرور، وتعيين وقت انتهاء صلاحيتها (عندما يعرضها الشخص الأول، أو خلال ساعة واحدة، أو يوم واحد، أو أسبوع، أو 14 يومًا، أو 30 يومًا)، ومشاركة كلمة المرور مع أشخاص محددين (عبر بريدهم الإلكتروني) أو لأي شخص لديه الرابط.

 

وتشبه العملية مشاركة رابط لمجلد جوجل درايف أو مستند جوجل. ويمكنك الحصول على فكرة عن كيفية عمل كل شيء من خلال مشاهدة الفيديو 1Password الذي تم إنشاؤه.

ويمكن أن تختلف تجربة الشخص الذي يتلقى رابطًا بناءً على إعدادات المشاركة. وإذا قمت بتعيين ما تشاركه ليكون قابلاً للعرض بواسطة أي شخص، فإن الرابط يفتح ويعرض نسخة من بيانات الاعتماد وقت مشاركتها.


وإذا كان ما شاركته مخصصًا لمجموعة محددة من الأشخاص، فيجب عليهم تأكيد بريدهم الإلكتروني ومن ثم تلقي رمز التحقق لمرة واحدة للدخول والحصول على حق الوصول.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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