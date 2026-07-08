20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي.. تحديات جديدة للحماية

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الوكيل الإخباري- يشهد العالم توسعًا سريعًا في استخدام الأطفال لأدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تشير بيانات حديثة لليونيسف إلى أن ملايين الأطفال يستخدمون هذه التقنيات للتعلم أو للحصول على نصائح شخصية، بمعدلات تفوق استخدام البالغين. اضافة اعلان





ويطرح هذا الانتشار تحديات تربوية، إذ لم يعد دور المدرسة والأسرة يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح من الضروري تعليم الأطفال التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، وفهم مخاطر مشاركة البيانات الشخصية.



كما تبرز مخاوف تتعلق بخصوصية بيانات الأطفال، والتزييف العميق، واحتمال استغلال الصور والأصوات في التنمر أو الابتزاز، ما يستدعي قوانين حماية أكثر صرامة وتعاونًا بين الحكومات والمنصات الرقمية والمؤسسات التعليمية.



ويؤكد الخبراء أن حماية الأطفال تبدأ من الأسرة عبر تنظيم استخدام التكنولوجيا وتعزيز الحوار، مع ضرورة توفير بيئة رقمية آمنة تضمن استفادة الأطفال من الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بحقوقهم أو استقلاليتهم.





