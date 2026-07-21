25 دورة في الثانية.. طائرة مسيّرة أميركية بتقنية غير مسبوقة

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون في جامعة نورث وسترن الأميركية طائرة مسيّرة مبتكرة تحمل اسم "فانتوم تويست" (Phantom Twist)، تعتمد على الدوران السريع لتقليل وضوحها أمام العين البشرية.

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وتدور الطائرة بالكامل بسرعة تصل إلى 25 دورة في الثانية، ما يجعلها تبدو كضبابية متحركة، وأظهرت الاختبارات الأولية قدرتها على تقليل وضوحها بنحو 10 مرات مقارنة بالطائرات المسيّرة التقليدية.



واستخدم الفريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختبار نحو 20 ألف تصميم قبل تطوير النموذج النهائي، الذي يعتمد على محرك ومروحة واحدة تدور مع جسم الطائرة بالكامل.