25 دورة في الثانية.. طائرة مسيّرة أميركية بتقنية غير مسبوقة

وتدور الطائرة بالكامل بسرعة تصل إلى 25 دورة في الثانية، ما يجعلها تبدو كضبابية متحركة، وأظهرت الاختبارات الأولية قدرتها على تقليل وضوحها بنحو 10 مرات مقارنة بالطائرات المسيّرة التقليدية.
واستخدم الفريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختبار نحو 20 ألف تصميم قبل تطوير النموذج النهائي، الذي يعتمد على محرك ومروحة واحدة تدور مع جسم الطائرة بالكامل.
ورغم إمكاناتها، ما زالت الطائرة تواجه تحديات مثل الضوضاء، وضعف المناورة، وتأثير إضافة المعدات على استقرارها. ويرى الباحثون أن التقنية قد تُستخدم مستقبلاً في مجالات مثل مراقبة الحياة البرية والمسح البيئي وفحص المنشآت.
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