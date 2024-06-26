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الأربعاء، 26-06-2024 02:22 م

26 % فقط من الهواتف بأوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير جديد أن 26% فقط من خطط الهواتف المحمولة في أوروبا الغربية تتضمن تقنية الجيل الخامس (جي 5)، مما يضع المنطقة في المركز الرابع عالميًا عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى معايير التكنولوجيا عالية الأداء.

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وبحسب التحليل الذي أجرته شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، والذي نُشر اليوم الأربعاء، فإن حجم "المشتركين في تقنية الجيل الخامس" بحلول نهاية عام 2023 كان هو الأعلى في أمريكا الشمالية بنسبة 59%، تليها شمال شرق آسيا بنسبة 41% ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34%.


ومع ذلك، فإن عدد المشتركين في تقنية الجيل الخامس آخذ في الارتفاع بجميع المناطق، بحسب ما توصل إليه "تقرير إريكسون للتنقل".


وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، قُدّر حجم العدد العالمي لاشتراكات الجيل الخامس بأنه قد تخطى الـ 1.7 مليار.


ويتوقع المحللون في "إريكسون" أن تحرز أوروبا الغربية بعض التقدم، فيما سيصير في الأساس سباقًا متقاربًا بين المناطق من أجل الحصول على أفضل وصول إلى شبكة الجيل الخامس.

 

البيان


 




 

 


 

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