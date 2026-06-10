3 أقمار تدخل مرحلة حاسمة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة «سبيس 42» دخول الأقمار الاصطناعية الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، في خطوة تعزز قدرات كوكبة «فورسايت» لرصد الأرض، التي تضم الآن خمسة أقمار اصطناعية رادارية.

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وأوضحت الشركة أن الأقمار طُوِّرت بالشراكة مع شركة «آيس آي» الفنلندية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات السيادية في قطاع الفضاء.



وتوفر الكوكبة صورًا رادارية عالية الدقة تصل إلى 25 سنتيمترًا، مع القدرة على التصوير في مختلف الظروف الجوية، فيما يحوّل مركز تحليل البيانات «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه البيانات إلى معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة.