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3 أقمار تدخل مرحلة حاسمة

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تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة «سبيس 42» دخول الأقمار الاصطناعية الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، في خطوة تعزز قدرات كوكبة «فورسايت» لرصد الأرض، التي تضم الآن خمسة أقمار اصطناعية رادارية.

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وأوضحت الشركة أن الأقمار طُوِّرت بالشراكة مع شركة «آيس آي» الفنلندية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات السيادية في قطاع الفضاء.


وتوفر الكوكبة صورًا رادارية عالية الدقة تصل إلى 25 سنتيمترًا، مع القدرة على التصوير في مختلف الظروف الجوية، فيما يحوّل مركز تحليل البيانات «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه البيانات إلى معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة.


وأكدت «سبيس 42» أن التوسع في كوكبة «فورسايت» يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع رصد الأرض، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 من خلال دمج التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي

 
 


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